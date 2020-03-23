Ливийцы опасаются импорта коронавируса от наёмников

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23 марта 2020, 14:18 [ «Аргументы Недели» ]

Правительство национального согласия Ливии заявило, что наёмники могут завезти в страну опасный вирус. Солдаты, прибывающие из Сирии для поддержки Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара, активно взаимодействовали с военными из Ирана, где очень тяжело переживают последствия пандемии.



Участие сирийцев в ливийском конфликте может привести к катастрофе из-за распространения коронавируса. Сирийская авиакомпания практически каждый день совершает авиарейсы в страну.



В самом Иране ситуацию уже можно назвать критической. Количество заболевших исчисляется десятками тысяч людей. В Сирии подсчитать точное количество заражённых людей очень сложно, так как боевые действия не прекращаются, и система здравоохранения не может функционировать в нормальном режиме.



Ни Правительство национального согласия, ни Ливийская Национальная армия не вводят ограничения на полёты самолётов в своё государство.



Участие Сирии в ливийском конфликте даёт определённые привилегии. Государство пытается позиционировать себя на международном поле. Плюс страны персидского залива пообещали Дамаску финансовую помощь на восстановление инфраструктуры. Но при этом мировую проблему распространения эпидемии игнорировать нельзя ни при каких условиях.



