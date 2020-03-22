Количество жертв коронавируса в Индии достигло шести

Количество жертв коронавируса на территории Индии достигло шести после того, как два человека ушли из жизни в штатах Махараштра и Бихар. Соответствующую информацию предоставили журналисты.
Известно, что в штате Бихар от почечной недостаточности умер 38-летний мужчина, у него был положительный результат на коронавирус нового типа.
В штате Махараштра, где выявлено максимальное число заражений в стране – 74 случая, сегодня утром утром скончался
63-летний мужчина, страдавший хроническим диабетом, ишемической болезнью сердца и повышенным кровяным давлением. Он ушел из жизни из-за отека легких, уточнили в СМИ.