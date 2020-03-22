В Кремле объяснили, почему Россия поможет Италии в борьбе с коронавирусом

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22 марта 2020, 11:44 [ «Аргументы Недели» ]

Дмитрий Песков, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, почему Владимир Путин предложил помощь премьер-министру Италии Джузеппе Конте в ситуации с коронавирусом. В Италии растет число заразившихся новым вирусом COVID-19.

По словам Пескова, Россия предложила Италии помощь в борьбе с коронавирусом, поскольку ситуация с его распространением в этой стране является очень тяжелой. Он отметил, что Италия переживает крайне тяжелую эпидемиологическую ситуацию.

"Принимая решение об оказании помощи Итальянской Республике, Путин прежде всего исходил из гуманитарных соображений", - пояснил пресс-секретарь президента РФ после телефонных переговоров российского лидера с итальянским премьером. Планируются поставки средств защиты, мобильных комплексов на базе "Камаза" для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, медицинского оборудования. Россия может направить бригады российских специалистов для практического содействия в наиболее пострадавших районах Италии.

По данным Минобороны, самолеты ВКС России с 22 марта готовы доставить в Италию бригады вирусологов и медицинское оборудование. После беседы Сергея Шойгу с коллегой Лоренцо Гуэрини на тему доставки помощи Италия подтвердила готовность принять самолеты ВКС РФ.

Шойгу дал указания создать авиационную группировку "для оперативной доставки начиная с 22 марта помощи Итальянской Республике в борьбе с коронавирусом". Самолеты доставят в Италию восемь бригад российских военных вирусологов и медиков и специальное оборудование.