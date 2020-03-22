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22 марта 2020, 11:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: EMSC

Землетрясение в Загребе. Фото: соцсети

Сегодня утром в Хорватии произошла серия землетрясений. Наибольшие повреждения получил город Загреб, оказавшийся ближе всего к эпицентру подземных толчков.

Первое землетрясение магнитудой 5,3 балла произошло в 5.24 по местному времени (8.24 мск), его эпицентр находился в 7 километрах от хорватской столицы, глубина залегания составила 10 километров. Позже последовало еще одно землетрясение магнитудой 5 баллов в 6 километрах от Загреба, а за ним – толчок магнитудой 3,7 балла в 9 километрах от города. Второй и третий подземные толчки произошли на такой же глубине залегания, что и первый, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Данных о жертвах и пострадавших нет. Жители Загреба сообщают о многочисленных разрушениях в результате землетрясения. В частности, пострадал один из шпилей Кафедрального собора столицы Хорватии. Известно также, что отголоски подземных толчков ощущались в Венгрии, Словении, Австрии, Боснии и Герцеговине, а накануне, 21 марта, землетрясение произошло в Греции.