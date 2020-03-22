В Италии праздник. Врачи вылечили 95-летнюю бабулю от коронавируса

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22 марта 2020, 08:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

В Италии настоящий праздник. Медикам удалось вылечить 95-летнюю жительницу селения Фанана Альму Клару Корсини от коронавируса COVID-19.

С 5 марта врачи боролись за жизнь бабушки, которая уже для многих в стране стала символом надежды. Как передает Gazzettadimodena, женщину уже выписали из больницы. «Да, да, со мной все в порядке. Они хорошо за мной ухаживали, а теперь отправляют меня домой, – сказала она.

Госпожа Корсини стала самой возрастной пациенткой, которую удалось вылечить от коронавируса. Она также первая пациентка, которая выписалась из больницы после коронавирусной инфекции в провинции Модена.