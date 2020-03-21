Кто возглавит борьбу с загадочным коронавирусом?

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21 марта 2020, 20:32 [ «Аргументы Недели», Марина Панюжева ]

Фото: соцсети

19 марта президенты США и Франции обсудили совместные меры по борьбе с коронавирусом (COVID-19), а также вопросы телекоммуникационной безопасности и миграции в Европе. Лидеры подтвердили намерение продолжать сотрудничество с целью уменьшения урона состоянию экономики в евроатлантическом районе. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Вероятно, Трамп и Макрон попытались спрогнозировать развитие событий по борьбе с коронавирусом. Возможно, что Париж и Вашингтон не хотят отстать в борьбе с вирусом, занеся ее в трансатлантическую повестку.

Стало известно, что Трамп планирует провести переговоры по видеосвязи с лидерами ведущих стран в апреле и мае. Он также намерен отменить встречу с лидерами стран G7 в июне. Выбор сделан в пользу проведения переговоров по видеосвязи.

Ранее, 4 марта, Трамп и Макрон проводили телефонный разговор, в котором они среди прочего обсуждали совместные действия для борьбы с распространением коронавируса, ситуацию в Идлибе и ядерные разработки Ирана. Кроме того, в этот день Макрон имел беседу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном по поводуэпидемии.

Париж и Вашингтон также участвовали в саммите Большой семерки, проходившем 16 марта в режиме онлайн. Похоже, клуб западных стран прорабатывает варианты коллективной борьбы с вирусом и уменьшения рисков для мировой экономики.

Отметим, что США (19 624) и Франция (12 483) не входят в группу стран-лидеров по вспышке коронавируса. По данным РИА Новости, к ним относятся Китай (81 304), Италия (47 021), Испания (25 374), Иран (20 610), Германия (21 652).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта назвала вспышку нового коронавируса пандемией. По данным ВОЗ, 21 марта количество зараженных в мире − более 264 тысяч человек в более 150 странах, большинство выздоровели. По данным SCMP, всего умерли 11 635 человек, а по информации ВОЗ – 9 840 человек. При этом вылечились более 87 тысяч.

В Европе заражены 104 тысячи человек. В России зафиксировано 306 случаев заболевания, 16 человек выздоровело. 20 марта Роспотребнадзор сообщил о начале испытания прототипов вакцины против коронавируса. Клинические испытания вакцины начались в Китае. Там ситуация улучшается – выздоровело более 71,7 тысячи пациентов.

Чрезвычайный саммит «Большой двадцатки» под председательством Саудовской Аравии по ситуации с коронавирусом пройдет в режиме онлайн на следующей неделе. Так что борьба с вирусом нового типа стала той глобальной угрозой, которая временно сплотила международное сообщество. В то же время уже имеются признаки конкуренции. Кто же предложит наиболее действенные меры?