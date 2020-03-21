Во время карантина президент Израиля начал читать детям сказки онлайн

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21 марта 2020, 19:19 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Израиля Реувен Ривлин. Фото: Кремлевский Пул / Global Look Press

Президент Израиля Реувен Ривлин начал читать онлайн сказки для находящихся на карантине детей, чтобы их родители могли сделать короткую передышку и отвлечься на домашние дела.

В связи с пандемией коронавируса в Израиле на неделю введено чрезвычайное положение. На время карантина населению предписано оставаться дома и запрещено собираться больше чем по десять человек. В это тревожное время 80-летний Реувен Ривлин, которого в стране называют «национальным дедушкой», предложил родителям, чьи дети находятся дома на карантине, «короткий перерыв».

«Я знаю, что это нелегкое время, когда дети постоянно дома. Даже если мы все любим быть вместе как семья – это вызов. Я приглашаю вас присоединиться и провести время. Читайте вместе со мной, всей семьей или просто с детьми», - обратился Реувен Ривлин к израильтянам. Первой прочитанной им онлайн книгой стало произведение Леи Гольдберг «Сдается квартира».