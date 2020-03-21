Немецкий депутат попросил у России помощи в борьбе с коронавирусом для Италии

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21 марта 2020, 18:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

Просьба о помощи. Фото: Pixabay.com

Депутат Мосгордумы и главный редактор сетевого издания «Говорит Москва» Роман Бабаян получил письмо от депутата немецкого Бундестага с просьбой оказать помощь Италии в борьбе с коронавирусом.

«Сегодня господин Паоло Гримольди, депутат Совета Европы от евроконсервативной партии «Лига Севера» в Ломбардии, обратился к нам с отчаянной мольбой о помощи. Состояние больниц в Ломбардии более чем критическое. Они отчаянно нуждаются во врачах. По этой причине я обращаюсь к вам с просьбой проверить, может ли российская сторона оказать помощь населению Ломбардии докторами и аппаратами ИВЛ», - сообщает в письме депутат немецкого Бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» и член ПАСЕ Ульрих Ёме.

В своем обращении немецкий депутат также пояснил, что жалобы на критическую ситуацию в итальянских больницах в связи с распространением эпидемии коронавируса многократно поступали как от врачей, так и от политиков. По его словам, он уже переговорил с Паоло Гримольди по телефону, и принятое решение попросить русских о помощи очень обнадежило итальянского политика. Адресат послания, депутат Мосгордумы Роман Бабаян, намерен в ближайшее время связаться с немецким коллегой по этому вопросу.