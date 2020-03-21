Сокращение бюджета Саудовской Аравии – начало тройного кризиса, а как же нефтяная война?

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21 марта 2020, 10:48 [ «Аргументы Недели», Марина Панюжева ]

Фото: соцсети

У Саудовской Аравии из-за падения цен на нефть, распространения коронавируса и арестов членов королевской семьи начались серьезные проблемы. Речь идет о сокращении наименее значимых статей расходов на 13,32 миллиарда долларов. Это менее 5 % бюджета.

Саудовская Аравия имеет резерв в 500 миллиардов долларов, но вынуждена урезать бюджет. Министр финансов Мухаммед аль-Джадаан объявил о дополнительных мерах для борьбы с падением цен на нефть. В случае обострения ситуации статьи расходов вновь пересмотрят. Власти пытаются избежать экономические и социальные последствия.

Доходы от туризма сократились. Приостановлено мусульманское паломничество в Мекку. Закрыто воздушное пространство для полетов в страны Персидского залива, Европы и Ближнего Востока. Правительство не сидит, сложа руки, и уже объявило о пакете стимулов – льготы и отсрочки, на сумму 19 миллиардов долларов для поддержки частного сектора, малых и средних предприятий.

Вместе с тем перспективы Саудовской Аравии не выглядят радужно. Возможно, будут заморожены программа модернизации и диверсификации экономики («Видение 2030»), строительство города будущего «Неома», и парка развлечений «Киддия».

Нефтяной, политический и санитарный кризисы могут привести к дефициту бюджета до 23% ВВП и сокращению прибыли на 15,6 % или 122 миллиардов долларов, если нефти марки Брент подешевеет на 20%. Об этом вчера написал Bloomberg.

Напомним, как была развязана нефтяная война. 6 марта в ОПЕК+ не договорились о сокращении добычи нефти, и с 1 апреля сделка перестанет действовать. Саудовцы настаивали на снижении добычи на 1,5 миллиона баррелей, а Москва хотела сохранить прежние условия сделки от 2016 г.

Эр-Рияд тогда объявил об увеличении добычи − 13 миллионов баррелей в сутки, и снижении цен на нефть на 6 − 8 долларов. Цены на нефть резко упали до отметки 26 долларов за баррель. Вслед обрушились фондовые рынки в разных странах, в том числе в США.

Саудовская Аравия пообещала утроить объемы отгрузки нефти марки Arab Light в Европу по цене значительно ниже, чем российское сырье, примерно 25 долларов за баррель. Ясно, Эр-Рияд пытается вытеснить Москву с энергетического рынка, но столкнулся с дефицитом бюджета. Кроме того, он, скорее всего, не предоставит скидки на поставки нефти своим покупателям из-за рекордного роста ставок на перевозку танкерами.

После сильного падения нефтяных котировок на 25 %, цены на нефть корректируются, хотя остались ниже отметки в 30 долларов за баррель. В среду Brent подешевел на 13%, в то время как американская нефть потеряла почти 25%.

Сокращение добычи нефти ОПЕК+ вошло в противоречие с интересами России. Она не позволила манипулировать собой. Если Саудовская Аравия попросит о переговорах, то Россия может согласиться обсудить ситуацию. Возможно, будет применена формула «мгновенное столкновение − примирение», и Эр-Рияд последует примеру поведения президента Турции Реджепа Эрдогана в кризисе вокруг Идлиба. Мы готовы как к сотрудничеству в ОПЕК+, но лишь на справедливых условиях, так и к нефтяному кризису и падению цен на нефть − у нас просто созданы резервы. Правда, пора всерьез задуматься об увеличении несырьевого экспорта.