В нефтяную войну втягиваются все больше стран

Аргументы Недели → В мире 13+

21 марта 2020, 10:27 [ «Аргументы Недели», Марина Панюжева ]

Фото: соцсети

Все больше стран вовлекаются в нефтяную войну. Нигерия намерена увеличить добычу нефти на треть − до 2,5 миллиона баррелей в сутки, чтобы компенсировать убытки от падения нефтяных цен. Как известно, с 1 апреля снимаются ограничения в странах ОПЕК+, которые не договорились о сокращении добычи нефти.

Помимо демпинговых цен Саудовская Аравия сообщила об увеличении добычи нефти с 9,7 до 13 миллионов баррелей в сутки. Москву пытаются вытеснить с европейского рынка. Так, Saudi Aramco решила утроить поставки нефти марки Arab Light в Европу по цене 25 долларов за баррель. Между тем Королевство вынуждено урезать бюджет на 13,32 миллиардов долларов.

После провала сделки в ОПЕК+ американские сланцевые компании пострадали. Сенаторы потребовали от Саудовской Аравии отказаться от увеличения добычи нефти. США также рассматривают возможность введения антироссийских санкции для стабилизации рынка нефти, как сообщила The Wall Street Journal. Чем ответит Россия?

Администрация, вероятно, изобразит США надежным энергопоставщиком. А вот Forbes полагает, что США не стоит вводить санкции, чтобы не подрывать доверие партнеров из-за нечестной игры.

Тем временем Ирак и ОАЭ вслед за Саудовской Аравией объявили о росте добычи нефти с апреля. Арабская ADNOC увеличит добычу нефти до 4 миллионов баррель в сутки, а иракская SOMO − до 3,6 − 3,7 миллионов баррелей.

Более того, ведущие страны ОПЕК − Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт и ОАЭ, объявили скидки при поставках нефти. Saudi Aramco поставит нефть за 6 долларов баррель для Азии, за 7 долларов − для США и 8 долларов – для Европы. Цены на нефть снижают Ирак и Кувейт – на 5 и 6 долларов, соответственно. Однако 20 марта стало известно, что Саудовская Аравия и Ирак, скорее всего, не предоставят скидки на поставки нефти своим покупателям из-за рекордного роста ставок на перевозку танкерами.

Пандемия COVID-19 снижает спрос на сырье в мире. Кто выступит победителем? Эксперты называют Индию, которая импортирует более 80 % энергоресурсов. Дешевые нефть и газ помогут снизить инфляцию и расходы на импорт, предоставить дешевые кредиты. В выигрыше окажутся нефтяная промышленность, энергетика и транспорт. В итоге, увеличится рост ВВП Индии.

Москва может увеличить добычу на 300 тысяч баррелей в сутки. Нигерия выразила надежду, что Москва и Эр-Рияд все же смогут договориться.