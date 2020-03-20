«Мара Сальватруча» – гроза Америки

Аргументы Недели → В мире 13+

20 марта 2020, 22:47 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

В своё время группировка «Мара Сальватруча» наводила ужас по всей Америке. Ведь это одна из самых жестоких и беспощадных преступных организаций всего мира. Контрабанда наркотиков, торговля оружием, массовые убийства, сутенёрство и даже продажа в рабство людей – вот основная деятельность этого криминального сообщества.

Возникла группировка ещё в 1980 году из иммигрантской среды. Тогда в Сальвадоре шла кровавая гражданская война, и из-за неё многие люди покидали страну. Все бежали в основном в Соединённые Штаты, ведь там был хоть какой-то источник заработка. Правда уже по прибытию в США, сальвадорцы стали подвергаться насилию со стороны многих уличных банд. Бандитских групп и клик тогда хватало с лихвой не только в Южной, но и в Северной Америке. Впрочем, а когда на американских улицах вообще было спокойно?! Ввиду угрозы массовых расправ, сальвадорцы создали свою группировку, чтобы противостоять другим сообществам, и в итоге превратились в одну из самых кошмарных организаций двух материков. «Мара Сальватруча» в переводе означает «Бригада Сальвадорских бродячих муравьёв». Члены этой клики выделяются татуировками по всему телу, как правило, с буквой «М».

Организация продолжает свою деятельность и по наши дни. В 2017 году Дональд Трамп назвал её одной из главных угроз Америки. Всё дело в том, что сальвадорские группировки никак не могут отойти от прошлого. В их разуме всё ещё бушуют лихие 80-е, когда улицами Америки правили разные банды, синдикаты расширяли своё могущество, и выживал лишь только сильнейший. В 2019 году «Мара Сальватруча» прославилась похищениями женщин с целью лёгкого заработка. Они заставляли своих заложниц выходить замуж за незнакомцев, которых потом убивали и добывали их деньги себе. Были и те невольницы, которых заставляли ублажать преступных баронов в тюрьмах под видом их жён. К счастью, этих бандитов схватили и приговорили к справедливому наказанию. Организация отличается не только изощрённостью действий, но и крайней жестокостью. Пытки для них – обычное дело. Они используют ремесло древних индейцев для того, чтобы выбивать из несчастных жертв информацию. Массовые изнасилования, убийства, расправы над невиновными и прочие злодеяния – их главная визитной карточка. При этом члены банды склонны утверждать, что веруют в Бога всем сердцем. Казалось бы, причём тут искренняя вера во Всевышнего и массовые убийства невинных?! Кто знает, может, Бог у них совсем другой и вообще не связан с мировыми религиями.

К большому сожалению, «Мара Сальватруча» продолжает свою преступную политику, и многие из её лидеров до сих пор ещё остаются на свободе. Как известно, эта организация имеет союз с криминальным картелем «Синалоа», на долю которого приходится 60% всего наркотрафика США.