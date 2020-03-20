По словам Лукашенко, российские ретейлеры просили у Белоруссии продукты

Аргументы Недели → В мире 13+

20 марта 2020, 19:35 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pexels.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в стране достаточно продуктов питания, чтобы обеспечить не только свое население, но и сделать поставки россиянам. Белорусский лидер рассказал, что когда Москва закрыла границу, российские ретейлеры обратились к Минску с просьбой дать продуктов питания из-за начинающегося дефицита.

По его словам, партии продуктов отправятся, и цена уже совсем другая, - сообщает агентство «БелТа». Лукашенко считает ситуацию с коронавирусом проявлением психоза.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин о решении закрыть границы объявил 16 марта в связи с распространением коронавируса COVID-19.