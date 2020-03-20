Какие поезда сообщением Россия - Белоруссия останутся после 23 марта

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20 марта 2020, 18:37 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта pexels.com

С 23 марта между Россией и Белоруссией будут курсировать только два пассажирских поезда. О том, что большая часть международных пассажирских поездов в марте перестанет курсировать между Россией и Белоруссией, несколько дней назад сообщили в РЖД.

Движение поездов ограничивается из-за распространения коронавирусной инфекции. "В соответствии с уведомлением Белорусской железной дороги и в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции с 23 марта между Россией и Белоруссией продолжат курсировать" поезда № 2/1 Минск – Москва и № 52/51 Брест, Минск – Санкт-Петербург.

Движение пассажирских поездов № 4/3 Брест – Москва, № 28/27 Брест – Москва, № 40/39 Полоцк – Москва, № 56/55 Гомель/Могилев – Москва, № 84/83 Гомель – Санкт-Петербург, № 96/95 Брест – Москва, № 250/249 Гродно/Минск – Санкт-Петербург будет приостановлено. По данным РЖД, также будет приостановлено движение всех курсирующих с ними беспересадочных и прицепных вагонов.