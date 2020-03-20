Подростка, сбежавшего из дома в Железногорске-Илимском, нашли в Тайшете

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20 марта 2020, 17:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

фото: pixabey

Подростка, который 13 марта ушёл из дома в Железногорске-Илимском и не вернулся, нашли на станции Тайшет. Мальчика поместили в Центр помощи семье и детям Тайшетского района, сообщает пресс-служба транспортной полиции.

Мальчика заметили в ночь на 18 марта оперативники. Подросток находился без сопровождения взрослых на вокзале станции Тайшет, что вызвало у полицейских подозрение.

Его доставили в дежурную часть, где и выяснилось, что это тот самый пропавший школьник из Железногорска-Илимского. Он попутным транспортом добрался до Тайшета и планировал следовать далее электропоездами до Самары.