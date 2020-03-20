Трамп привлекает бизнесменов на борьбу с коронавирусом по законам военного времени

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20 марта 2020, 15:40 [ «Аргументы Недели» ]

Для борьбы с опасной эпидемией американский президент Дональд Трамп планирует воспользоваться законом «Об оборонном производстве». Он позволяет привлекать частный бизнес для выполнения государственных заказов с целью защиты национальных интересов.



Закон был принят ещё в середине прошлого века. Глава государства предположил, что в случае нехватки средств и сил для борьбы с вирусом, бизнес будет вынужден заниматься невыгодными заказами. Данным законом государство пользовалось во времена Корейской войны, когда частные организации работали на оборону страны.



Из государственного бюджета США выделено более одного триллиона долларов для преодоления экономических проблем, связанных с эпидемией. Часть средств пойдёт малому бизнесу. Больше всего денег получат авиакомпании, так как именно они понесли значительные потери. Рядовые американцы также получат поддержку от государства в виде компенсации налогов.



Население страны не удовлетворено работой правительства по преодолению пандемии. Общее количество заболевших коронавирусом составило 9 тысяч человек. Почти 52% американцев не одобряют деятельность Трампа на посту президента. Демократическая партия также не имеет большой популярности. Симпатии избирателей в пользу демократов могут усилиться, если масштабы коронавируса будут увеличиваться.



