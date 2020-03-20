Коронавирус повлиял на президентскую гонку в США

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20 марта 2020, 13:30 [ «Аргументы Недели» ]

Джо Байден, globallookpress.com

На состоявшихся демократических праймериз во Флориде, Иллинойсе и Аризоне бывший вице-президент США Джо Байден снова обошел сенатора Берни Сандерса. Прошедшее во вторник голосование стало последним для демократов в марте. Финансовый кризис и эпидемия коронавируса помогли Байдену стать реальным конкурентом Трампа.

Выступление Сандерса во всех трех штатах оказалось неудачным. По оценке экспертов, причиной этому явилось отсутствие у сенатора реальной повестки происходящего в мире. Байден, работавший в течение восьми лет в администрации президента, уже справлялся с большими кризисами и имеет опыт борьбы с лихорадкой Эбола, что является актуальным во время пандемии коронавируса. Именно это и стало, как считают аналитики, решающим обстоятельством при подведении итогов прошедших праймериз.

По последним опросам, 83% американцев считают, что именно Байден сможет объединить демократов, и только 14% - что Сандерс.

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