Среди джихадистов в Сирии ведётся пропаганда по уничтожению российских военных

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20 марта 2020, 12:09 [ «Аргументы Недели» ]

Вооружённые группы сирийской оппозиции отказались соблюдать договорённость о прекращении огня в провинции Идлиб. Вместо этого они продвинули к линии фронта новые формирования.



Эксперты предполагают, что террористы готовятся атаковать армию Сирии. Угрозы звучат и в сторону российских патрулей, находящихся вдоль линии соприкосновения сторон. Режим прекращения огня не хотят выполнять террористические организации, расположенные в Сирии. Среди них ведётся пропаганда, призывающая к уничтожению именно российских военных. Обстановка на северо-западе страны остаётся напряжённой, так как перемирие может прекратиться в любую минуту.



В восточных районах Сирии турецкие партизаны разрушают систему электроснабжения регионов. Бригады специалистов вынуждены практически ежедневно заниматься восстановлением повреждённых электросетей.



Рядом с городом Таль-Тамр военная группа американцев блокировала движение российского патруля. Напряжение между военными России и США создают дополнительные сложности для установления мира в регионе. Блокпосты русских и американцев расположены буквально в нескольких сотнях метров. Если ситуация не изменится, вооружённые столкновения приведут к значительным потерям с обеих сторон.



