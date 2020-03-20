Коронавирусная ситуация в Таиланде

Аргументы Недели → В мире 13+

20 марта 2020, 12:00 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Не стоит лишний раз напоминать о масштабности распространения коронавирусной инфекции. Ещё в начале 2019 года, все с надеждой полагали, что эпидемия закончится, там же где и началась. Многие думали, что всё ограничится только Китаем, но вирус всё-таки вырвался на свободу и начал своё продвижение по планете.

В Таиланде уже давно озабочены появлением новой атипичной пневмонии. Власти Бангкока ещё в январе стали бить тревогу и в спешке готовиться к появлению болезни. Правительство всеми силами надеялось избежать катастрофы. Но не допустить распространение заболевания тайцам так и не удалось. На данный момент на территории этой страны находится больше 330 заражённых (точное число – 322). Все они тщательно изолированы и помещены под наблюдение медиков. Министерство здравоохранения усилило контроль над работой врачей.

Правительство Таиланда пока ещё не закрыло границы для иностранных туристов, и это является его самой большой ошибкой на сегодняшнее время. Специальные требования для туристов ввели только вчера, когда пандемия уже охватила многие области планеты. Однако власти древней страны, так же как и индонезийцы, полагают, что против вируса вполне эффективны молитвы. Боги, по их мнению, несомненно вступятся за людской род и не допустят дальнейшего заражения. Вот почему 25 марта по всему Таиланду будет транслироваться Пение Раттанасут. Молитвы будут читать монахи, и тем самым морально поддерживать всё население державы. Также власти ввели и бесплатный интернет для всех жителей государства, чтобы они могли спокойно работать на удалёнке и не ощущать проблем с финансами.

Пока невозможно сказать что-нибудь точное про дальнейшее распространение вируса по Таиланду. Но большая часть развлекательных заведений уже закрылась, а вместе с ними и рестораны. Города быстро опустели, так как их жители заперлись по домам и квартирам. Люди в этой стране в основном верующие, и многие из них намерены проводить эти тяжёлые дни в молитвах к Богам.