Конфликт со времён оных. Об истоках войны между Израилем и ХАМАС

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19 марта 2020, 22:46 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Никто никогда не задумывался, почему в Израиле не прекращается операция против так называемых обитателей Сектора Газы? Отчего столько лет прошло, а бои всё ещё идут. Многие россияне ездят туристами в Израиль и постоянно слышат отдалённую стрельбу или даже взрывы. Всё из-за того, что сами иудеи давно ведут войну с организацией ХАМАС, во многих странах признанной террористической группировкой.

Россия правда считает, что ХАМАС – не сборище террористов, а вполне легитимной организацией. Всё началось далеко не в ХХ веке, как принято считать, а очень и очень давно, задолго до нашей эры. Если вспомнить, то евреи пришли в Израиль из Египта. Они были выведены оттуда Моисеем, своего рода полководцем древнего мира и величайшим из всех умов. Сами евреи, по некоторым данным, до порабощения египтянами были одним из бедуинских племён северной Африки. Когда они пришли в Израиль, то обнаружили, что там уже проживают местные народы. В те времена в Палестине жили ханаанцы, а совсем неподалёку располагалось могущественное царство Амурру. Местным жутко не понравилось нашествия в их земли чужаков. Однако что же нужно было сделать евреям? Ведь у них совсем не имелось крыши над головой. Идти им было некуда. Сложная ситуация, не правда ли?

В наши дни ХАМАС и его представители считают себя отчаянными борцами за свободу против «израильской угрозы». Ведь по некоторым сведениям, они и есть те самые ханаанцы, издревле проживавшие в этих областях. Палестина ведь была домом совсем для иных народов в древнейшие времена. Евреи для них были не более, чем гунны в V веке для жителей Европы. Организация ХАМАС, борющаяся за освобождение Палестины, властвует в секторе Газы с 2007 года. Территория уже давно находится в блокаде. Сама война продолжается аж с конца 80-х годов прошлого века. Люди продолжают всё так же умирать. Уже побеждён ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), а спор между Израилем и непризнанным государством Палестина всё никак не решится. Когда же закончится эта бессмысленная и беспощадная бойня? Трудно сказать сейчас что-либо точное. Но сами ХАМАС не собираются останавливаться на своём пути. На данный момент лидером организации является Исмаил Хания, весьма противоречивый политический деятель. Он до сих пор отказывается признавать Израиль как государство и упрямо ведёт своих людей на битву с иудеями. ХАМАС продолжает свою агрессивную пропаганду и каждого сиониста считает Врагом Номер Один. А это означает, что мира в ближайшее время уж точно не предвидится.