Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Вселенский патриарх приказал прекратить богослужения до конца марта

, 19:27 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: Константинопольский патриархат

Вселенский патриарх приказал прекратить богослужения до конца марта
фото Константинопольского патриархата

Предстоятель Константинопольской православной церкви Варфоломей I временно запретил проводить богослужения. Это связано с коронавирусом.

Обряды и богослужения в церквях запрещены. Можно только молиться дома.

«Сегодня мы заявляем о нашем решении и мандате прекратить до конца марта все богослужения, требы и обряды в церквях, за исключением частных молитв», — заявил Константинопольский патриархат: «Вселенский патриархат следит за ситуацией с чувством ответственности по отношению к своим верующим и всем людям.

Патриархат пообещал внимательно следить за развитием ситуации и пересмотреть решение в зависимости от ситуации.

Ранее автокефалия отреагировала на коронавирус. Глава этой церкви предложил отказаться целовать иконы и кресты.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью