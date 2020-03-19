Вселенский патриарх приказал прекратить богослужения до конца марта

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19 марта 2020, 19:27 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Константинопольский патриархат

фото Константинопольского патриархата

Предстоятель Константинопольской православной церкви Варфоломей I временно запретил проводить богослужения. Это связано с коронавирусом.

Обряды и богослужения в церквях запрещены. Можно только молиться дома.

«Сегодня мы заявляем о нашем решении и мандате прекратить до конца марта все богослужения, требы и обряды в церквях, за исключением частных молитв», — заявил Константинопольский патриархат: «Вселенский патриархат следит за ситуацией с чувством ответственности по отношению к своим верующим и всем людям.

Патриархат пообещал внимательно следить за развитием ситуации и пересмотреть решение в зависимости от ситуации.

Ранее автокефалия отреагировала на коронавирус. Глава этой церкви предложил отказаться целовать иконы и кресты.