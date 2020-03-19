Вселенский патриарх приказал прекратить богослужения до конца марта

Предстоятель Константинопольской православной церкви Варфоломей I временно запретил проводить богослужения. Это связано с коронавирусом.
Обряды и богослужения в церквях запрещены. Можно только молиться дома.
«Сегодня мы заявляем о нашем решении и мандате прекратить до конца марта все богослужения, требы и обряды в церквях, за исключением частных молитв», — заявил Константинопольский патриархат: «Вселенский патриархат следит за ситуацией с чувством ответственности по отношению к своим верующим и всем людям.
Патриархат пообещал внимательно следить за развитием ситуации и пересмотреть решение в зависимости от ситуации.
Ранее автокефалия отреагировала на коронавирус. Глава этой церкви предложил отказаться целовать иконы и кресты.