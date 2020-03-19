Журнал Playboy прекратил выпуск печатной версии из-за коронавируса

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19 марта 2020, 20:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Обложка первого выпуска Playboy с Мерилин Монро. Фото: Eddie Johnson Estate/ZUMAPRESS.com/Globallookpress

Слухи об убыточности печатного издания популярного мужского журнала Playboy ходили еще с 2018 года, и, похоже, коронавирус поставил жирную черную точку: журнал перестанет выходить в печатном виде.

Накануне на сайте для публичных объявлений Medium было опубликовано заявление руководителя компании Playboy Enterprises Бена Кона. Он, в частности, заявил, что печатный номер журнала Playboy, который выйдет в продажу в ближайшие дни, станет последним печатным выпуском издания.

Среди причин, которые привели руководство компании к этому решению, называются следующие: во-первых, печатные номера получает лишь часть обширной аудитории поклонников журнала, а во-вторых – распространение коронавируса создало такие помехи в производстве контента и в логистике, что выпуск печатной версии стал окончательно убыточным.

Поэтому легендарный Playboy уходит в онлайн. В качестве утешения издатель обещает поклонникам журнала «свежие и инновационные печатные предложения в новых формах, а также спецвыпуски», но уже не раз в сезон, как обычно выходил печатный Playboy, и только в следующем, 2021 году. Так беспощадный коронавирус побеждает мировую экономику и влажные мужские мечты. Опубликованные в Рунете комментарии поклонников журнала столь печальны, что мы, пожалуй, не станем их приводить.