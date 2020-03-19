ООН на Ближнем Востоке осталась без денег

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19 марта 2020, 17:39 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

сотрудник UNRWA помогают беженцам в Секторе Газа на фото Globallookpress.com/ Ashraf Amra

У ближневосточного агентства Организации объединенных наций не осталось денег. Страны-доноры задолжали около миллиарда долларов.

Полученных денег хватит только до апреля. Бюджет ближневосточного агентства ООН заложен на уровне 1,4 млрд долларов. Однако получено было только 400 миллионов.

«Мы лишились одного из важных доноров в лице США», — объяснил представитель ближневосточного агентства ООН Матиас Шмале: «Вашингтон оказывал финансовую помощь в размере более 360 миллионов долларов ежегодно».

Соединенные штаты отказались перечислять деньги на решение проблем Ближнего востока еще в 2018 году. Без помощи остались беженцы в Иордании, Ливане и Сирии.

О сокращении роли Вашингтона в ООН говорилось еще в 2017 году. Это было связано с предоставлением Палестине статуса полноценного члена организации.