Гордость и разочарование Трампа: за неделю индекс биржи в США упал ниже уровня Обамы

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19 марта 2020, 17:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Эхо Москвы

Биржевые индексы. Фото: Pixabay.com

Действующий президент США Дональд Трамп так долго и упорно хвастал ростом американского фондового рынка, что теперешний обвал на рынке оказался прочно связан с его именем.

Дональду Трампу, как известно, свойственно приписывать себе заслуги, объективно ему не принадлежащие. Вспомнить хотя бы тот факт, что при его предшественнике Бараке Обаме фондовый рынок США вырос с показателя 8900 до 19400 (индекс Доу-Джонса), но более чем двукратный рост в заслугу Обаме почему-то никто не ставит.

У Трампа – другая история: рынок рос по всем законам экономики, да вдруг упал. За последнюю неделю индекс Доу-Джонса падал ниже 19000. Но Трамп так настойчиво приписывал себе заслуги в его росте, что и падение рынка теперь прочно привязано к имени действующего президента США.

Хотя объективно Трамп не виноват в падении рынка. Виноваты объективные внешние факторы. Просто не следовало бы ему привязывать свою фамилию к Доу-Джонсу, считает профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ Константин Сонин.