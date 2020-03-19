Американцы пытаются извлечь выгоду из эпидемии в Иране

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19 марта 2020, 12:43 [ «Аргументы Недели» ]

Правительство США предлагают помощь Ирану в борьбе с коронавирусом. Государственный секретарь Майкл Помпео потребовал взамен от иранского руководства освобождения задержанных американских граждан. В Тегеране задумались над предложением Вашингтона.



США в то же время обвиняют иранские власти в том, что они скрывают информацию о масштабах коронавируса в своей стране. А Иран ждёт от американских властей снятия санкций, так как они ограничивают доставку медицинского оборудования в страну.



При этом Иран не намерен смягчать свою риторику в отношении США. Президент страны Хасан Рухани заявил, что Иран продолжит мстить убийцам генерала Касема Сулеймани. Эксперты считают, что ситуация с коронавирусом вряд ли изменит отношения между Вашингтоном и Тегераном.



В Иране понимают, что любая помощь США - это показуха. Сейчас страны занимаются в большей степени собственными проблемами, это относится и к Америке.



Иран находится в очень сложных условиях. Из-за невозможности экспортировать товары, экономика значительно ухудшилась. Население страны не работает, производство остановлено, ВВП рухнул.



