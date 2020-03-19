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Ниже нуля. Японский банк предсказал дальнейшее удешевление нефти

, 10:23 [ «Аргументы Недели» ]

Ниже нуля. Японский банк предсказал дальнейшее удешевление нефти

Специалист японского банка Mizuho Пол Санки проанализировал ситуацию на нефтяном рынке и предсказал её дальнейшее ухудшение. По мнению эксперта,  на рынке сырья может появиться избыток нефти, в результате чего её стоимость упадёт ниже нуля.

Аналогичная ситуация уже была в США два года назад. Увеличение добычи сланцевой нефти привело к тому, что образовались избытки газа. В настоящее время потребители нефти могут заполнить все хранилища, а дальше придётся консервировать скважины.

В начале марта рынок углеводородов обвалился на 30%. Это одно из самых крупных в истории снижения за последние три десятилетия. Рынок обвалили государства Персидского залива. В результате их сговора крупные поставщики вынуждены были сбавлять цены на нефть или вовсе уходить с мирового рынка. Переговоры ОПЕК+ не принесли положительных результатов, в результате чего Россия не стала сокращать свою добычу нефти. В частности страны-нефтедобытчики требовали сокращения на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Это бы привело к потере значительного дохода. По состоянию на 19 марта 2020 года стоимость одного барреля нефти марки Brent составляет 26 долларов.

ПВ

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