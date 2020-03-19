В Ухане впервые за сутки не выявили ни одного заразившегося коронавирусом

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19 марта 2020, 10:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

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За истекшие сутки (18 марта) в Ухане впервые не было выявлено ни одного заразившегося коронавирусом, а 795 выздоровевших пациентов были выписаны из больниц.

Всего же за прошедшие сутки в Китае заразилось 34 человека, выздоровело 819 человек, умерло 8 человек. В Государственном комитете по вопросам гигиены и здравоохранения КНР отметили, что в Ухане (провинция Хубэй), ставшем очагом эпидемии, впервые с ее начала не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения.

В целом ситуация с коронавирусом в Китае оценивается как стабильная: в половине провинций нет заразившихся людей, а в остальных 16 провинциях растет количество выздоравливающих: за последние сутки их число увеличилось до 87%. Теперь китайцы больше опасаются возвращающихся из-за рубежа соотечественников: среди прибывших в страну выявлено 189 инфицированных.