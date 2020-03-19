Мигранты, потерявшие работу, потребовали от России их кормить

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19 марта 2020, 08:34 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pexels.com

Трудовые мигранты, потерявшие работу из-за осложнившейся экономической ситуации в России, должны получать помощь от государства. Президент Межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов о том, что многие мигранты потеряли работу, но не могут покинуть Россию и улететь на родину из-за закрытия границ.

По словам Баратова, многие его земляки остались без средств на существование. А нужно за квартиру платить, что-то есть.

Он считает, что сейчас мигрантам нужно организовать государственную помощь, создавать пакеты с сухпайком. Президент Межрегионального узбекского землячества полагает, что МЧС может ходит и по квартирам каждому пакеты раскидывает, чтобы люди с голоду не помирали, чтобы не было социального взрыва, - сообщает URA.RU.

Узбекистан с 16 марта приостановил транспортное сообщение с другими странами, из России не могут выехать даже те мигранты, по которым есть решение суда о выдворении.

Сегодня стало известно, что авиакомпания «Аэрофлот» в четверг доставит спецрейсом 188 россиян из Ташкента в Москву после того, как в Узбекистане было закрыто транспортное сообщение из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.