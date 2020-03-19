Эритрея. Наследие тиранов древности

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19 марта 2020, 08:09 [ «Аргументы Недели», Александр КРОХМАЛЬ, писатель, блогер ]

Эритрея, нищета, twitter.com

Есть такая интересная страна под названием Эритрея. Находится в Восточной Африке на побережье Красного моря. Граничит с Эфиопией, Суданом и Джибути. В современном мире её нередко называют «африканской Северной Кореей». Всё из-за того, что это государство так и не вылезло из периода диктатуры вождей и царьков, некогда управлявших населением в тех регионах.

Эритрея до сих пор сохраняет древние традиции. Согласно агентству Human Rights Watch, правительство этой державы считается одним из худших в мире. Из Эритреи очень многие совершают бегство. Кто бежит в Эфиопию, кто через моря в Аравию, а кто и вовсе, куда глаза глядят. А это всё потому, что уровень жизни здесь сопоставим с пребыванием в аду Данте.

История у области Эритрея очень интересная. Вначале эти земли принадлежали праегипетским племенам вроде нилотов или хамитов, а потом здесь поселились народы беджа. О них было известно ещё во времена Древнего Египта. Фараоны нередко снаряжали экспедицию в эти регионы, в которых устраивали покорения местных племён и заодно добывали себе рабов. С 6 веков до н.э. сюда нагрянули сабейские народы из Аравии, которые смешались с местным населением и создали несколько протогосударств. Совсем рядом с этими землями располагалось и могущественное царство Мероэ. Потом Эритрея уже вошла в Аксумское царство с начала нашей эры, а позже стала частью Османской империи. В 19 веке эта область была передана Египту, а уже в 20-м стала частью Эфиопского государства. Сами эритрейцы мечтали о независимости многие столетия, но едва они его добились, то сразу же окунулись в самые «глубины Тартара».

Независимость Эритрея получила в 1993 году. И вплоть до сегодняшнего момента мы то и дело, что наблюдаем полнейший упадок страны. Если Эфиопия вполне неплохо держится и развивается, то её «соседка» же, напротив, падает вниз. Всё, что получила Эритрея в результате независимости – это диктатуру и громадное количество проблем. Уровень жизни там просто чудовищно низкий. Нищета и голод практически повсюду. Работу найти почти нереально. Молодёжь и старики в худшем положении. Но зато есть бессрочная военная служба, которая, казалось бы, решает все проблемы. И получается, что любой гражданин, не желающий бежать из этой страны, проводит всю свою жизнь в армии. Армия Эритреи тоже не обладает нормальными условиями. Постоянная дедовщина, избиения и даже убийства – здесь вполне нормальное явление. Ещё в Эритрее ненавидят эфиопов. Даже после заключения пакта о дружбе и согласии в 2018 году эритрейцы продолжают питать лютую злобу по отношению к их соседям.

На данный момент власть в Эритрее всё ещё принадлежит Исайясу Афеверки, первому и бессменному её президенту. Этот человек возглавляет державу как заправский мероитский царь. Ведь было когда-то в тех регионах древнее царство Мероэ, правители которого, как и фараоны, причисляли себя к полубогам. Афеверки очень похож на таких фараонов древности. Несмотря на то, что его страна погибает в голоде, нищете и разрухе, сам же Исайяс чувствует себя вполне неплохо. Многие высшие чиновники довольны порабощением своего народа. Форму правления в Эритрее вполне можно окрестить «фараоновой монархией». Страна закрыта для прессы, народ порабощён, армия постоянно действующая, а её властитель подобен живому богу – неуязвим и несокрушим, да ещё и купается в золоте.