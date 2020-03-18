МИД Украины передал ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

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18 марта 2020, 22:03 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта Кремля

Министерство иностранных дел Украины передало российскому МИД ноту протеста в связи с поездкой президента РФ Владимира Путина в Крым и Севастополь. 18 марта в рамках рабочей поездки в Южный федеральный округ Владимир Путин встретился с представителями общественности Крыма и Севастополя.

Крым вошел в состав РФ по итогам референдума в марте 2014 года. Большинством крымчан и жителей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией.

Украинские власти до сих пор не примут решение крымского народа. Украина назвала поездку Путина "циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными принципами и нормами международного права".