Итальянцы и испанцы просят у соседей собак, чтобы выйти из дома

Аргументы Недели → В мире 13+

18 марта 2020, 19:44 [ «Аргументы Недели» ]

Из-за строгого карантина гражданам Италии и Испании приходится выкручиваться, чтобы хоть немного подышать свежим воздухом.

Выходить на улицу разрешается, только если возникла крайняя необходимость – нужно купить продукты или лекарства, пойти к врачу или на работу (для тех немногих, кто не перешел на дистанционный режим). За нарушение грозит штраф или даже тюремное заключение.

Есть и еще одна уважительная причина – необходимость выгулять собаку. Делать это нужно очень быстро, буквально один круг возле дома. Но, по наблюдениям местных, стражи правопорядка к собачникам придираются редко. Вот некоторые предприимчивые граждане и придумали брать в аренду псов у соседей. Кто-то даже готов за эту услугу платить. В Сети немало подобных объявлений.

Повезло тем жителям Италии и Испании, у которых есть балкон или, еще лучше, выход на крышу. Можно работать, сидя с ноутбуком под лучами теплого солнца.