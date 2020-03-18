Мэтью Макконахи призвал человечество сплотиться перед коронавирусом

Голливудский актер Мэтью Макконахи обратился к своим подписчикам в твиттере с призывом сплотиться перед лицом общего врага – коронавируса.
В коротком видеообращении актер призвал своих поклонников беречь себя и своих близких, не поддаваться панике и «не быть параноиками». «У нас есть общий враг – коронавирус. У него нет лица, расы, пола. Мы все хотим победить этого врага и обязательно победим», - отметил он.
Макконахи также подчеркнул, что сейчас у всего человечества появился уникальный шанс – выйти из пандемии, которая раньше или позже в любом случае закончится, сплоченными, как никогда раньше: «Потому что каждый красный свет в конечном итоге становится зеленым».
because every red light eventually turns green pic.twitter.com/x05GuITW4J— Matthew McConaughey (@McConaughey) March 17, 2020