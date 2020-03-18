Мэтью Макконахи призвал человечество сплотиться перед коронавирусом

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18 марта 2020, 14:42 [ «Аргументы Недели» ]

Мэтью Макконахи. Фото: Армандо Галло/ZUMAPRESS.com/Globallookpress.com

Голливудский актер Мэтью Макконахи обратился к своим подписчикам в твиттере с призывом сплотиться перед лицом общего врага – коронавируса.

В коротком видеообращении актер призвал своих поклонников беречь себя и своих близких, не поддаваться панике и «не быть параноиками». «У нас есть общий враг – коронавирус. У него нет лица, расы, пола. Мы все хотим победить этого врага и обязательно победим», - отметил он.

Макконахи также подчеркнул, что сейчас у всего человечества появился уникальный шанс – выйти из пандемии, которая раньше или позже в любом случае закончится, сплоченными, как никогда раньше: «Потому что каждый красный свет в конечном итоге становится зеленым».