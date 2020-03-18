Трамп не выиграет выборы с низкими ценами на нефть. Поэтому ему нужна война на Ближнем Востоке

Аргументы Недели → В мире 13+

18 марта 2020, 11:13 [ «Аргументы Недели» ]

Обвал цен на нефтяном рынке грозит потрясениями для мировой экономики. В результате пострадают многие страны. Среди них Россия и США.



«Сланцевый сегмент США практически убит. Кровавая баня. Из капитала вымыты миллиарды долларов», – комментирует ситуацию эксперт агентства Bloomberg Жавье Блас. Оказывается, всего за сутки акции компаний Occidental Petroleum обрушились на 44%, EOG Resources – на 35%, а Continental Resources – на 40%. У менее крупных компаний ситуация ещё более печальная, ведь их акции обвалились более чем наполовину. Под раздачу угодили даже гиганты «традиционной» нефтедобычи. Так, ценные бумаги British Petroleum в тот же день сократились на 20%. Это крупнейшее падение за один день за последние 30 лет и сильнее, чем даже после утечки нефти в Мексиканском заливе, констатирует Bloomberg. В связи с этим экономическим кошмаром издание продолжает: «Происходящее сейчас – это катастрофа для сланцевого сегмента, в том числе для корпораций Chesapeake Energy и Whiting Petroleum, которые и до обвала торговались на крайне низком уровне. Учитывая, что нефтедобывающие компании за десять лет сожгли сотни миллиардов, сланцевая добыча начинает вызывать разочарование спонсоров, что ведёт к внушительным задолженностям. Её загнали в безвыходное положение».



Что могут сделать западные спецслужбы, чтобы развернуть нефтяные цены вспять? Устроить заварушку на Ближнем Востоке. Любая провокация может подорвать главный нефтеносный «колодец» планеты. Например, возобновление «танкерной войны» в Персидском заливе. Сейчас, по данным нашей военно-морской разведки, американцы подготовили к применению сотни подводных мин, которые способны парализовать судоходство в Ормузском проливе.



Если цена на нефть не повысится, то политическая карьера нынешнего американского лидера окажется, как никогда, близкой к краху. На будущих выборах Трамп точно потеряет нефтедобывающий штат Техас, в котором слишком многое нынче завязано на «сланец». Вместе с Техасом от Трампа к демократам отчалят и ряд других важнейших штатов, где на пороге финансовой пропасти оказались такие же объекты сланцевой нефтедобычи. Поэтому американскому президенту сегодня нельзя сидеть сложа руки. Просто наблюдать за тем, как Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Кувейт и тот же Ирак согласованно «валят» рынок нефти (а значит – и добычу американского «сланца»), – для Вашингтона это было бы верхом безрассудства. Как повысить цену на нефть?



Сделать это быстрее и проще всего можно, лишь начав всё равно практически неизбежную, как считают многие аналитики, войну с Ираном. Трамп давно стремится нанести удар по иранским ядерным объектам. К этому его подталкивает Израиль. Нужен лишь повод.



Подробности читайте в свежем номере "Аргументов недели".



