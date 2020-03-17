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В Идлибе беженцев проверят на коронавирус

, 20:17 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

В Идлибе беженцев проверят на коронавирус
сирийские беженцы на фото Globallookpress.com/ Can Ozer

На севере Сирии планируется сбор анализов на коронавирус. Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения.

Когда именно будет проведены тесты не сообщается. Пока заявлены только планы.

«Всемирная организация здравоохранения обеспокоена ситуацие с COVID-19 в лагерях, где нашли убежище вынужденные переселенцы», — заявил пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер: «Сирийцы здесь живут в тяжелых условиях, которые делают их уязвимыми для респираторных инфекций».

В Сирии тесты уже проводились. В Дамаске медики ВОЗ сделали 34 теста. Результаты были отрицательными.

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