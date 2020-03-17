В Испании туристы сопротивляются закрытию ресторанов и кафе

Аргументы Недели → В мире 13+

17 марта 2020, 17:05 [ «Аргументы Недели» ]

На восточном побережье Испании происходят столкновения полиции и туристов. Власти региона попытались закрыть все рестораны и кафе из-за ситуации с коронавирусом. Но это не нашло поддержки среди местного населения и туристов. Люди начали кидать в стражей порядка посуду и бутылки. Полиция в ответ на это вынуждена была применить физическую силу.



На восточном побережье Испании любят отдыхать англичане, немцы и ирландцы. Многие проводят здесь по несколько месяцев, владея недвижимостью. Некоторые отдыхающие снимают жильё. Соответственно, они питаются в городских кафе и ресторанах. Готовить пищу своими силами не всегда представляется возможным, так как магазины закрылись из-за карантина, а продуктов больше взять негде. Полиция пытается выгнать отдыхающих с пляжей при помощи громкоговорителей. Но это не всегда заканчивается успехом. К тому же иностранцы не могут вернуться к себе на родину, так как большинство авиакомпаний отменило рейсы в зарубежные страны.



Ситуация с эпидемией ухудшается с каждым днём. Государства закрывают границы, внутри стран перестают работать все общественные заведения, останавливается производство. Больше всего заболевших коронавирусом наблюдается в Италии.



