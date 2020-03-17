В ВСУ перепутали технику на обучающих плакатах

Аргументы Недели → В мире 13+

17 марта 2020, 13:13 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

украинский плакат из социальных сетей

Украинская армия перепутала технику на обучающих плакатах. Фото появились в социальных сетях.

Опубликованный в социальных сетях снимок был сделан в одном из подразделений украинской армии. Там на стенах развешены плакаты, на которых изображена военная техника.

«Это позорище!» — написал автор снимка: «Может быть, именно поэтому их глючит, что они воюют с российской армией на Донбассе. В технике не разбираются».

На одном из плакатов изображен вертолет Ка-50 «Черная акула». Но в сопроводительной информации сообщается, что это Ка-52 «Аллигатор». Сам плакат процитирован в заглавном снимке к публикации. Ниже показано, как выглядят упомянутые вертолеты, на самом деле.

Вертолет Ка-50 "Черная акула" на фото globallookpress.com/ Roman Denisov

Вертолет Ка-52 "Аллигатор" на фото Globallookpress.com/ MOD Russia