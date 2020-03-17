У главы Каталонии подтверждено заражение коронавирусом

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17 марта 2020, 15:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ИА Regnum

Каталония, пешеходный торговый центр La Rambla. Фото: H. J. Igelmund/blickwinkel/Globallookpress.com

Глава Каталонии Ким Торра заявил, что у него диагностирована коронавирусная инфекция. Его заявление опубликовано в местной прессе.

О том, что у главы женералитата Каталонии Кима Торры выявлено заболевание коронавирусом, стало известно накануне, 16 марта. Ранее COVID-19 был диагностирован у главы региона Мадрид Исабель Диас Аюсо, а также у супруги испанского премьер-министра Педро Санчеса и еще двух министров.

Ситуация с коронавирусом в Испании усугубляется тем, что власти не сочли нужным ранее предпринять какие-либо профилактические меры, в результате чего распространение инфекции приняло практически бесконтрольный характер. На данный момент количество зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в Испании превысило 9200 человек, более 300 заразившихся умерли.