Застрявшие в Перу российские туристы оказались на улице

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17 марта 2020, 12:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подъём

Турист. Фото: Pixabay.com

Российские туристы в Перу оказались на улице и не понимают, что им делать дальше: гостиницы закрыты, аэропорты заблокированы военными в связи с угрозой распространения коронавируса.

«Туристов выгоняют из отелей. Наши русские ребята остались на улице. Дверь в хостеле просто заваривают. Военные оцепили аэропорты, людей не пускают даже на прилегающую территорию. Мы не понимаем, что делать», - рассказали граждане РФ, оказавшиеся под открытым небом в Перу.

Позавчера, 15 марта, перуанские власти ввели на территории страны режим ЧП в связи с угрозой распространения коронавируса. Остановлено внешнее и внутреннее транспортное сообщение, заблокированы аэропорты, закрываются гостиницы. Согласно официальным данным, около 60 российских туристов оказались на улице в полной растерянности. Существует вероятность, что реальное количество граждан РФ, заблокированных в Перу, больше.