Британское общество шокировано заявлением руководства своей страны. Премьер-министр Борис Джонсон заявил что нужно всем переболеть коронавирусом. Благодаря этому у людей будет выработан иммунитет к данному заболеванию. По мнению политика, нужно чтобы вирус перенесло порядка 60% населения, в результате чего получится выработать иммунитет стада.
Английское правительство предполагает, что карантин скоро всем надоест и контроль ослабнет, тогда эпидемия начнёт набирать обороты. Джонсон считает, что школы и университеты закрывать не нужно.
Подход английских властей к решению проблемы значительно отличается от других государств. Великобритания не спешит ужесточать режим в стране из-за угрозы распространения коронавируса. Италия закрыта практически полностью, Франция закрыла все заведения, кроме аптек и заправочных станций. В аналогичных условиях находятся Испания, Австрия. Другие государства ЕС планируют ввести запрет на въезд иностранцев.
Учёные подсчитали, если в Англии переболеет порядка 70% населения, то потери составят около 300 тысяч человек. В мире происходит увеличение заболевших, также растёт количество умерших. Время на принятие решений остаётся не много, эпидемия разрастается.
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Правительство Великобритании предлагает всему населению переболеть коронавирусом
При эпидемии в стране могут умереть 300 тыс. человек
17 марта 2020, 10:33 [ «Аргументы Недели» ]
Британское общество шокировано заявлением руководства своей страны. Премьер-министр Борис Джонсон заявил что нужно всем переболеть коронавирусом. Благодаря этому у людей будет выработан иммунитет к данному заболеванию. По мнению политика, нужно чтобы вирус перенесло порядка 60% населения, в результате чего получится выработать иммунитет стада.