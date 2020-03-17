Беспредел мигрантов. О нерешённых проблемах европейских стран

Аргументы Недели → В мире 13+

17 марта 2020, 09:41 [ «Аргументы Недели», Александр КРОХМАЛЬ, писатель, блогер ]

Фото: соцсети

Уже давно вопрос с наплывом мигрантов из арабских стран стал глобальной проблемой для всего европейского населения. Не раз это приводило к множеству конфликтов даже между странами Европы. Ведь прибывающие мигранты отнюдь не с благодарностью относятся к тем, кто их, собственно говоря, пригрел и приютил. Прибывшие беженцы начинают вести себя совершенно нагло и бестактно по отношению к европейцам.

Особенной наглостью прославились африканцы и представители арабского мира. Драки, вспыхивающие между мигрантами, считаются нормой для таких стран, как Германия, Франция или Испания. Бывало множество случаев и с нападениями беженцев на местных жителей. Случаи краж, изнасилований и разбоев участились многократно на протяжении последнего десятилетия. А уровень порядка в городах продолжал стремительно опускаться. Неужто правительства европейских стран и вправду совершили самую большую ошибку в своей жизни?

К чему привёл массовый поток мигрантов в Европу? В основном, к плохим последствиям. Власти по доброте душевной выделили им большие пособия, позволяющие даже вообще не работать. Но беженцы стали требовать многократного увеличения суммы пособий. В сети можно и сейчас найти интервью одного африканца-мигранта, в котором он рассказывает про то, как ему хочется большего. «Хочу пособие в 5000 евро и бесплатный проезд по всем странам», - рассказывает этот наглец всему мировому интернету. Нередко можно найти и видео с нападениями беженцев на европейских женщин. Уже давно стал популярным материал о том, как один из мигрантов спокойно пнул женщину, которая стремительно покатилась по лестнице и едва не разбила себе голову. Разве такое поведение делает из этого человека мужчину? И вот эти недостойные люди получили отменную жизнь, которая кажется им совершенно беззаботной! Конечно, ни в коем случае не стоит обобщать, и делать из всех мигрантов врагов. Есть среди них и много хороших людей, которые достойные и вежливые. Но и полным-полно тех, кто совершенно не ценит людскую доброту и воспринимает её как должное. Прибывшие беженцы начинают чувствовать себя хозяевами европейских городов. Не раз уже обсуждался вопрос о формировании хулиганских банд, состоящих в основном из мигрантов.

Сейчас с распространением коронавирусной инфекции проблемы с беженцами отодвинулись на далёкое будущее. Но не исключён тот факт, что уже после окончания пандемии, страны Европы вновь вернутся к этому вопросу, а мигранты вновь продолжат вести себя неподобающим образом.