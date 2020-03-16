За головы журналистов предложили по 25 тысяч долларов

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16 марта 2020, 23:36 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: телеграм-канал "Обратная сторона медали"

журналист Олег Блохин на фото из его телеграм-канала

Журналисты Евгений Поддубный и Олег Блохин оценены в сумму десятки тысяч долларов. За их убийство объявлена награда.

Сообщение о награде за головы журналистов появились в телеграмм-каналах.

«Сегодня Тахир Абу Умар, широко известный в Идлибе предложил за убийство российских военных корреспондентов Евгения Поддубного и Олега Блохина аж 25 000$ США», — появилось такое сообщение: «А некоторые уже дают даже 50 000 за мертвого и 100 000 за взятого в плен».

Евгений Поддубный — военкор телеканала ВГТРК. Олег Блохин работает с Anna news.