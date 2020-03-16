За головы журналистов предложили по 25 тысяч долларов

Журналисты Евгений Поддубный и Олег Блохин оценены в сумму десятки тысяч долларов. За их убийство объявлена награда.
Сообщение о награде за головы журналистов появились в телеграмм-каналах.
«Сегодня Тахир Абу Умар, широко известный в Идлибе предложил за убийство российских военных корреспондентов Евгения Поддубного и Олега Блохина аж 25 000$ США», — появилось такое сообщение: «А некоторые уже дают даже 50 000 за мертвого и 100 000 за взятого в плен».
Евгений Поддубный — военкор телеканала ВГТРК. Олег Блохин работает с Anna news.