Ближний Восток может остаться без пресной воды

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16 марта 2020, 18:14 [ «Аргументы Недели» ]

Постоянные гражданские войны и разрушение государственности на Ближнем Востоке могут привести к тому, что страны этого региона останутся без пресной воды.



Профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Николай Плотников считает, что запасы воды сокращаются из-за постоянных засух, увеличения количества населения, а также роста потребления. В таких странах как Сирия, Йемен, Ирак идут военные конфликты, инфраструктура разрушается. В ряде государств вода привозится из-за рубежа. Но далеко не все страны могут позволить себе такую роскошь из-за бедности. Турция построила на ряде рек плотины, в результате чего в Ираке стало не хватать воды.



Лучше всего ситуация в Израиле. Государство имеет серьёзные ресурсы для создания опреснительных станций и очистки воды. Это в своё время позволило создать крепкую экономику в стране.



Пресная вода может стать спусковым крючком для стран Ближнего Востока. Её нехватка способствует созданию напряжённости в регионе, которое может привести к различным социальным потрясениям.



Решением проблемы может стать налаживание конструктивного диалога и сотрудничества по водным вопросам. В первую очередь нужно задуматься об экономии воды и грамотном её перераспределении между государствами.



