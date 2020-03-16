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Ближний Восток может остаться без пресной воды

, 18:14 [ «Аргументы Недели» ]

Ближний Восток может остаться без пресной воды

Постоянные гражданские войны и разрушение государственности на Ближнем Востоке могут привести к тому, что страны этого региона останутся без пресной воды.

Профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Николай Плотников считает, что запасы воды сокращаются из-за постоянных засух, увеличения количества населения, а также роста потребления. В таких странах как Сирия, Йемен, Ирак идут военные конфликты, инфраструктура разрушается. В ряде государств вода привозится из-за рубежа. Но далеко не все страны могут позволить себе такую роскошь из-за бедности. Турция построила на ряде рек плотины, в результате чего в Ираке стало не хватать воды.

Лучше всего ситуация в Израиле. Государство имеет серьёзные ресурсы для создания опреснительных станций и очистки воды. Это в своё время позволило создать крепкую экономику в стране.

Пресная вода может стать спусковым крючком для стран Ближнего Востока. Её нехватка способствует созданию напряжённости в регионе, которое может привести к различным социальным потрясениям.

Решением проблемы может стать налаживание конструктивного диалога и сотрудничества по водным вопросам. В первую очередь нужно задуматься об экономии воды и грамотном её перераспределении между государствами.

ПВ

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