Адмирал Комоедов объяснил, как Крым защищен от кораблей НАТО

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16 марта 2020, 18:06 [ «Аргументы Недели» ]

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Российский адмирал, бывший командующий Черноморским флотом РФ Владимир Комоедов объяснил, как Крым защищен от разведывательных кораблей НАТО. Источник РИА Новости в силовых структурах ранеекорабли Североатлантического альянса пытаются подойти к Крыму и "выудить" какую-либо информацию, но не могут, приближаются к морским границам России в районе полуострова и разворачиваются.

По данным инсайдера, российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбивают навигационные системы иностранных кораблей и делают разведывательную аппаратуру неработоспособной, поэтому корабли НАТО "разворачиваются и уходят".

Комоедов подтвердил, что средства РЭБ хорошо выполняют работу по защите Крыма и противодействию разведывательным операциям НАТО.

Как пояснил адмирал, средства РЭБ бывают двух видов: пассивные "рассыпаются", тем самым создавая помехи противнику, у активных же есть собственные мощные радиолокационные станции, - сообщает "Взгляд".

"Но любые средства РЭБ — это элементы борьбы повышенной секретности, потому их не нужно использовать каждый день", - сказал Комоедов и добавил: "Зачем же раскрывать противнику все свои возможности, включая частотный диапазон и силу средств?"