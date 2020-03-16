В Белоруссии изобрели свой метод борьбы с коронавирусом - «Трактор вылечит всех. Поле всех лечит»

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16 марта 2020, 15:48 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Белоруссии изобрел собственный метод борьбы с пандемией коронавируса, охватившей весь мир. Он считает, что для тех, кто готов "работать в поле" никакой заморский вирус не страшен.

"Не надо никакой паники. Надо просто работать. Особенно сейчас, на селе. Приятно смотреть по телевизору: люди на тракторе работают, никто не говорит про вирус. Там трактор вылечит всех! Поле всех лечит!" — заявил Александр Лукашенко.

Он добавил, что озадачен тем, что Россия закрыла границу для передвижения людей, поскольку в Белоруссии ситуация с инфекцией "не критичная". "К сожалению, все эти телодвижения в направлении коронавируса очень резко отразились на экономике. Дошло до того, что наша родная Россия — подчеркиваю — закрыла границу с Беларусью", - посетовал он.