Как коронавирус заставляет западный капитализм отказываться от гуманизма

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16 марта 2020, 13:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram-канал «Экономика цифровой эры»

Жители Китая, Pu Xiaoxu / globallookpress.com

Похоже, эпидемия китайского коронавируса COVID-2019 запустила ускоренный процесс перехода западного капиталистического общества к постгуманизму. По крайней мере, никогда еще за последние 50 лет в развитых странах не обсуждались всерьез столь «радикальные» меры борьбы с эпидемией, как сейчас, пишет Telegram-канал «Экономика цифровой эры».

На передовой борьбы с гуманистическими принципами выступил Джефф Безос, предложивший своим здоровым сотрудникам пожертвовать днями отпуска ради дополнительных больничных дней для тех коллег, кто заболел коронавирусом. Конечно, эта «инициатива» еще недавно богатейшего человека мира вызвала резкую критику среди тех, кому, возможно, придется в итоге пожертвовать своими законными выходными. Но пробный шар брошен - идея отбирать у одних сотрудников дни отпуска в пользу «нуждающихся» коллег открывает новые горизонты. Какими будут следующие шаги - штрафовать за проступки отдельных сотрудников весь коллектив, а, может быть, проводить в нем публичную децимацию в случае невыполнения плана?

Однако владельца Amazon и Whole Foods в «пробивании дна» сумели опередить итальянские эксперты, заявившие, что тем гражданам, у кого из-за старости меньше шансов на выздоровление от осложнений коронавирусной инфекции, можно позволить умереть. Рекомендации были опубликованы специалистами Итальянского Института анестезии, реанимации и интенсивной терапии (SIAARTI).

Данные рекомендации хотят использовать по отношению и к тем пациентам, которые нуждаются в интенсивной терапии по причинам, не связанным с коронавирусом. Кроме возрастной категории, врачам также предлагается учитывать общее состояние пациента, или «внимательно оценивать наличие сопутствующих патологий».

Видимо, сейчас перед службой здравоохранения Италии стоит острый вопрос – нужно ли тратить дефицитные ресурсы на тех, «кто все равно умрет», или же врачам следует уделить больше времени и внимания людям, которые имеют значительные шансы на выздоровление.