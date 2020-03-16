Аравийские монархии и Египет создают плацдарм в Сирии против Турции

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16 марта 2020, 11:43 [ «Аргументы Недели» ]

Руководство Египта пытается установить контакты с правительством Сирии и курдскими формированиями. Поддержку курдам оказывают также ОАЭ и Саудовская Аравия. Действия монархий Персидского залива направлены на создание в Сирии плацдарма против Турции.



Каир официально заявил, что на территории Сирии необходимо создать буферную зону, которая смогла бы останавливать протурецкие силы. Государства также обсуждают вопросы оказания помощи разрушенным войной сирийским территориям. Вместе с этим Египет и Персидские государства направляют курдам вооружение и финансовую помощь.



Политологи считают, что союз Египта, Саудовской Аравии и ОАЭ позволят создать на территории Сирии из курдских отрядов независимый элемент. Такой фактор мог бы остановить не только движение турецких сил в Сирии, но и расширение влияния Ирана в регионе.



Говоря открытым текстом, многие государства интересует вопрос не столько поддержки курдов, сколько наличие запасов нефти на территории их базирования. Данный вопрос важен не только для Турции, России, Египта и персидских государств, но и Белого дома. Несмотря на то, что США сократило свой контингент в Сирии, они продолжают участвовать в распределении ресурсов.



