Китай подозревает США в дестабилизации своей экономики и вытеснении с рынков сбыта

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16 марта 2020, 11:22 [ «Аргументы Недели» ]

Государственный совет Китая подверг критике Вашингтон за то, что США продолжает политику нарушения прав человека, подрыва глобальной безопасности.



Китайские политики отмечают, что в Америке происходит злоупотребление правами граждан, осуществляется дискриминация национальных меньшинств, мигранты жестоко притесняются. Руководство США подменяет понятия международного права, нарушая при этом главные принципы устава ООН. Постоянные санкции против государств и политиков – это лишь малая часть одностороннего решения вопросов. Выход из договоров создаёт предпосылки для образования хаоса и региональных конфликтов.



Ухудшение взаимоотношений между государствами началось после того, как США включили Китай в список главных угроз национальной безопасности страны. Китай в ответ на это заявил, что Америка использует шпионскую технику для отслеживания переписки спецслужб во многих странах. Ситуацию обострил коронавирус. Пекин уже объявил, что его в Поднебесную могли завезти спецслужбы США, чтобы подорвать экономику Китая. КНР вынуждена была остановить многие сферы производства, в результате чего во всём мире пострадали целые отрасли, завязанные под комплектующие из Китая. Очевидно, что данный фактор позволяет другим производителям товаров выходить на рынок и занимать китайские ниши.



