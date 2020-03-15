Остров Пасхи – наследие Лемурии?

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15 марта 2020, 09:32 [ «Аргументы Недели», Александр КРОХМАЛЬ, писатель, блогер ]

остров Пасхи, globallookpress.com, © Denis Düttmann

Недалеко от Чили в восточной части Тихого океана раскинулся таинственный остров Пасхи, издавна манящий своей загадочной атмосферой. И в чём же его, собственно говоря, таинственность? Вся причина в гигантских истуканах под названием моаи, сотворённых из вулканического пепла легендарными предками местных жителей. Местные племена всерьёз верят, что в древние времена их остров был куда больше, чем его нынешняя форма.

Мифы аборигенов говорят об их легендарном вожде Хоту-Матуа, который покинул старый дом, переплыл через океан и нашёл остров Пасхи. Поговаривают, что этот вождь и его сыновья и являются теми, кто основал здесь первые поселения. Официально считается, что это произошло в XI веке, и статуи могли быть воздвигнуты первыми поселенцами, прибывшими из Полинезии. Но сами племена утверждают обратное. Они говорят, что статуи стояли здесь давно, и то, что они ещё и способны придавать их земле энергию, которую они называют мана. По их словам, мана обеспечивает Острову Пасхи плодородие и процветание уже много веков.

Долгое время европейцы не могли понять, каким образом эти статуи удалось изготовить. Ведь племена, жившие на этом острове в те времена, были обычными дикарями, едва «отошедшими» от Каменного века. Их уровень развития едва ли превышал папуасский. Многие полагали, что эти статуи могли быть воздвигнуты только очень развитыми культурами. Ведь «исполины» настолько огромны, что могли бы скорее сойти за творения майя или ацтеков, но никак не низкоразвитых племён. Тур Хейердал исследовал моаи в 50-х годах. Он всеми силами пытался раскрыть тайну их строительства. Ему даже удалось провести эксперимент по перетаскиванию одной из статуй. Но легенды местных жителей говорят, что сами моаи сами пришли к месту установки и осели в землю. Они утверждают, будто статуи намного древнее всех, кто живёт на острове. Некоторые шаманы даже говорят о том, что моаи уже стояли на своих местах, когда на остров Пасхи прибыли полинезийцы. Загадка истуканов до сих пор остаётся неразгаданной. Нет никаких точных сведений о строителях моаи, и едва ли они появятся в ближайшее время.

Ещё один интересный факт в том, что сами аборигены (рапануйцы) имели когда-то иероглифическую письменность, зовущуюся как кохау-ронго-ронго. Происхождение этой письменности так же неизвестно. Это письмо имеет сходство со многими другими иероглифическими письменами, и даже с древнеегипетскими. Это поистине уникальнейший случай для тех регионов. По словам разных уфологов и исследователей працивилизаций людей, жители острова Пасхи – истинные потомки древней культуры исчезнувшего континента Му, также известного как Пацифида. Другие же неофициальные исследователи утверждают о лемурийском наследии. По словам некоторых древних мистификаторов, таинственный континент Лемурия и затонувший материк Пацифида могли быть одной и той же частью суши. Легенды многих полинезийцев говорят о существовании огромного острова в древние времена, где когда-то жили их предки. Кто знает, какова на самом деле тайна всех этих працивилизаций?! Но вряд ли всё это обыденная фантастика. Ведь не могут же почти все островитяне Тихого Океана рассказывать одну и ту же историю. А если поразмыслить более глубоко, история происхождения практически одинаковая у очень многих полинезийских народов. Все они утверждают о существовании древнего гигантского острова, который погрузился под воду ввиду страшного катаклизма.