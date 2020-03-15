«Смотрят новости и дрожат от страха». Коронавирусная ситуация в Германии

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15 марта 2020, 09:10 [ «Аргументы Недели», Александр КРОХМАЛЬ, писатель, блогер ]

Фото: соцсети

День назад прошла новость о том, что число заразившихся в Германии выросло ещё на тысячу человек. На данном этапе в этой стране не осталось ни одной федеральной земли, где не было бы зарегистрировано ни одного случая болезни. Но самая страшная угроза для всего населения – это даже не инфекция, а масштабная паника.

Ещё стабильность в государстве нарушает и усиление информационного психоза в интернете и на телевидении. Местные новостные агентства только и дело, что смущают народ вестями о грандиозности пандемии и смертности. Но отчего-то слова про вылечившихся людей звучат не так часто, как сведения о жертвах.

Со следующего понедельника по сведениям местных СМИ закроются все средние школы и дошкольные учреждения на территории Германии. Причём это произойдёт по всем федеральным землям. Инфекция действительно распространяется очень быстро. Семь человек уже скончались, а заражённых уже 3000. Умирают в основном пожилые или люди с ослабленным иммунитетом. Под риском находятся и те, у кого с детства проблемы с лёгкими. На карантине сидят и депутаты Бундестага. Молодой оппозиционный депутат Хаген Райнхольд заразился коронавирусом в Австрии прямо во время отпуска. Не так давно прошли сведения о заражении ещё одного политического деятеля. Очень много людей из правительства находятся в домашнем карантине под тщательным присмотром врачей.

Берлин уже начинает напоминать обычный федеральный город в какой-нибудь Лотарингии. На улицах мало народу, закрыты школы, бары и дискотеки, отменились все турниры и массовые мероприятия. Большая часть людей сидит дома, и только и делает, что смотрит новости в интернете или по ТВ. Очень многие почти что дрожат от страха, воспринимая инфекцию как что-то ужасающее. Как и говорилось ранее, порою паника бывает куда более худшим врагом, чем какой-нибудь опаснейший вирус.