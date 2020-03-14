СМИ: Российские Ту-95 пролетели над американским военным лагерем в Арктике

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14 марта 2020, 07:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Учения США в Арктике, фото: twitter.com/USNavy

Два бомбардировщика Ту-95 ВКС России пролетели над американским лагерем Seadragon, развернутом в Арктике на время учений. Командование Воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило о том, что российские бомбардировщики около четырех часов летали над морем Бофорта недалеко от побережья Аляски, - сообщает журнал Popular Mechanics.

На сопровождение российских бомбардировщиков были направлены канадские и американские истребители F-22 и CF-18. Командование NORAD утверждает, что два российских самолета были замечены над лагерем и торчащими из-подо льда рубками подводных лодок.

Издание отмечает, что Ту-95 ВСК РФ появились через пять дней после создания лагеря, им понадобилось время, чтобы обнаружить его. Военные самолеты и находились в международных водах. Экипажи соблюдали международные правила использования воздушного пространства. Автор публикации сделал вывод, что Россия вполне способна найти американские войска, даже в Арктике.

Ранее СМИ со ссылкой на это же издание писали о пролете вблизи американского лагеря двух российских противолодочных самолетов Ту-142. Военный лагерь, названный в честь атомной подводной лодки ВМС США Seadragon, был создан 4 марта. В учениях ICEX принимали участие несколько субмарин разных флотов США. Пролет самолетов засняли на видео.