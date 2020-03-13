Корона Японской Империи. Ситуация с Covid-19 в Стране Восходящего Солнца

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13 марта 2020, 22:08 [ «Аргументы Недели», Александр КРОХМАЛЬ, писатель, блогер ]

Фото: соцсети

4 часа назад парламент Японии одобрил решение о введении ЧС на территории Японии из-за распространения коронавирусной инфекцией. Жители островов долго страшились утечки заразы из «Diamond Princess», и к несчастью, их страхи оправдались. Вирус всё же не удалось сдержать на лайнере, и он вырвался на свободу. На данный момент уже больше 10 человек скончалось от опасного заболевания. Коронавирусная инфекция продолжает своё распространение. Врачи, как и в Южной Корее, отчаянно борются с заразой и не знают отдыха.

Министерство здравоохранения Японии советует всем жителям воздержаться от любых поездок за границу. А в некоторых случаях звучат советы о соблюдении высших карантинных мер. Многие японцы в панике и в спешке скупают продукцию и маски. Как это часто бывает во время катастроф, паника распространяется быстрее любого вируса. Печально, что некоторые люди не могут держать себя под контролем. Они впадают в истерику и начинают неадекватно оценивать ситуацию. Бывают даже и те, кто настолько ненавидит окружающий мир, что даже готов не соблюдать карантинные условия.

Буквально сегодня в Японии задержали одного безумца, пытавшегося распространить коронавирус повсюду, где есть люди. Этот человек окончательно выжил из ума. Он был в курсе, что заражён опасным заболеванием, но благодаря своей ненависти ко всему миру решил побегать по улицам города Гамагори в префектуре Айти. Личность психопата пока не установлена, но им вплотную занимаются полицейские и медики. Террорист успел не только пробежаться по улицам родного города, но ещё и заглянуть в местные кафе. Официантам он лично заявил, что заражён коронавирусом и собирается распространить его по всему миру. Те же самые слова он ранее сообщил родственникам. Безумие порою хуже любой вирусной инфекции.